Сноуден предостерег высших должностных лиц от использования WhatsApp

"Использование WhatsApp человеком, который занимается серьезными вопросами в правительстве, - это ошибка", - сказал он. В интервью журналист радиостанции отметил, что премьер-министр Франции Эдуар Филипп для связи с другими министрами пользуется WhatsApp, а президент республики Эмманюэль Макрон отдает предпочтение Telegram. "Обе эти программы лучше, чем использование SMS или других незашифрованных сообщений", - ответил на это Сноуден. Однако, по его словам, эти программы "чрезвычайно опасны, если вы премьер-министр".

При этом Сноуден пояснил, что компания Facebook "слой за слоем удаляет различные уровни защиты с тех пор, как стала владельцем мессенджера". Сам Сноуден рекомендовал использовать программы Signal и Wire, так как "они используют лучшее шифрование и не принадлежат Facebook".

Сноуден в 2013 году предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров. Спасаясь от преследования со стороны властей США, Сноуден направил запросы на получение убежища властям ряда стран, в том числе России. 1 августа 2014 года он получил вид на жительство в РФ на три года, который позднее был продлен на такой же срок.

В США Сноудену инкриминируется нарушение двух статей закона о шпионаже. По каждому из этих пунктов ему грозит до 10 лет тюремного заключения. Представители администрации США неоднократно заявляли, что считают Сноудена предателем и не собираются прощать его, поскольку он нанес серьезный ущерб интересам национальной безопасности.