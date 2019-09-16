РФ и КНР будут обмениваться данными об эпидемиологической ситуации в приграничных районах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Россия и Китай в преддверии сезона гриппа договорились обмениваться актуальной информацией об эпидемиологической обстановке в приграничных районах двух государств. Об этом в понедельник сообщила журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова по итогам 20-го заседания российско-китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству.

"Мы будем обмениваться актуальной информацией, сейчас, в преддверии эпидемического сезона, сезона гриппа <...> Договорились обмениваться экстренной информацией по санитарному и эпидемиологическому благополучию в приграничных районах России и Китая. Крайне важна информация и обмен актуальным штаммом, поскольку российско-китайская граница - 4200 км, и возможности проникновения на территории соответствующих возбудителей имеет ключевое значение для состояния здоровья населения", - сказала Голикова.

Она добавила, что, обсуждая совместные договоренности в области здравоохранения, стороны также затронули вопросы в области материнства и детства, онкологии биобезопасности.