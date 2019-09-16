Умер дизайнер-футурист Луиджи Колани

БЕРЛИН, 16 сентября. /ТАСС/. Немецкий дизайнер и архитектор Луиджи Колани, работавший с промышленными предприятиями, автомобильными компаниями, мебельными и техническими концернами, умер в Карлсруэ в возрасте 91 года. Об этом сообщило в понедельник агентство DPA со ссылкой на его родственников.

Колани родился в 1928 году в Берлине в швейцарско-польской семье, при рождении получил имя Лутц, имел курдские корни. Изучал скульптуру и живопись в Берлинском университете искусств, а также аэродинамику в парижской Политехнической школе. Работал в Европе, Америке и Азии.

Портфолио дизайнера состоит из порядка 4 тыс. идей, большинство из которых считались спорными и не были приняты в серийное производство, пишет DPA. Один из самых узнаваемых его проектов, который был реализован, - грузовые тягачи с круглой панорамной кабиной. Кроме того, по его чертежам был создан фотоаппарат Canon T90. Отличительной чертой творчества Колани были обтекаемые футуристичные формы.

Колани проектировал внешний вид вертолетов, зданий, автомобилей, мотоциклов, катеров, предметов мебели, столовых приборов, компьютеров. Сотрудничал с компаниями Volkswagen, Porsche, Mercedes, Canon.