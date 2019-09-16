В Москве задержали подозреваемых в мошенничестве с криптовалютой на 45 млн рублей

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Полицейские задержали в Москве двух подозреваемых в мошенничестве с криптовалютой на 45 млн рублей. Об этом ТАСС в понедельник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками ОМВД России по району Фили-Давыдково задержан мужчина, находящийся в федеральном розыске по подозрению в хищении денежных средств мошенническим путем", - сказала она.

По словам Волк, установлено, что в январе прошлого года злоумышленник арендовал офис в Малом Кисловском переулке в столице, который вместе с двумя знакомыми оборудовал под банковское помещение. "Затем он договорился с местным жителем, что обменяет его 45 млн рублей на один из видов криптовалюты в количестве 103 единиц по заниженной стоимости. В дальнейшем потерпевший пришел в офис, где передал денежные средства сообщникам подозреваемого. Один из них забрал деньги и скрылся в неизвестном направлении", - отметила представитель ведомства.

Впоследствии злоумышленники поделили похищенные средства между собой. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

Всего задержаны двое подозреваемых. Один из них находится под домашним арестом, в отношении другого в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Полиция занимается поиском еще одного возможного соучастника противоправной деятельности.