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Прокуратура начала проверку в отношении трех предприятий Татарстана из-за вредных выбросов

В период с 8 по 9 сентября экологи Нижнекамска выявили превышение по этилбензолу и сероводороду, в одной из точек города содержание этилбензола в воздухе превысило ПДК в 11 раз

КАЗАНЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Прокуратура инициировала проверку в отношении трех предприятий Татарстана - "Нижнекамскнефтехима", "ТАИФ-НК" и "ТАНЕКО" - в связи с регистрацией выброса вредных веществ в атмосферу в Нижнекамске. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба мэрии Нижнекамска по итогам аппаратного совещания.

"11 сентября началась масштабная прокурорская проверка в отношении "Нижнекамскнефтехима", "ТАИФ-НК" и "ТАНЕКО". На всех проверяемых предприятиях взяты пробы атмосферного воздуха, химически загрязненных стоков, запрошена вся документация по ведению технологических процессов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы министерства экологии и природных ресурсов Татарстана, в Нижнекамске с 8 по 9 сентября фиксировалось превышение по этилбензолу и сероводороду. Специалисты отобрали пробы в 12 точках города, на одной из них зафиксировано повышенное содержание этилбензола относительно ПДК в 11 раз. На автоматической станции контроля загрязнения атмосферного воздуха установили превышение по сероводороду в 2,9 раза.

"После нашумевшего инцидента, который произошел в Нижнекамске неделю назад, химический запах опять (15 сентября) окутал город, правда с несколько меньшей интенсивностью", - говорится в сообщении пресс-службы мэрии. Там уточнили, что ближе к 20:00 мск жалобы начали поступать от жителей всех районов города.

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