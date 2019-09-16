Стенд Ставрополья на сельскохозяйственном форуме "Золотая осень" оформят в виде карты края

СТАВРОПОЛЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Делегация Ставропольского края оформит стенд на агропромышленной выставке "Золотая осень - 2019" в Москве в виде карты региона. Посетители смогут попробовать различные блюда, приготовленные из продукции, произведенной в крае, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального министерства экономического развития.

"Стенд будет выполнен в виде карты Ставропольского края. Каждый район представят отдельным блюдом, приготовленным из продукции, производимой на этой территории. На месте можно будет попробовать блюдо, узнать его состав и информацию о производителях, предоставивших для него продукцию", - отметил собеседник агентства.

По его словам, на выставке будет представлена лучшая продукция аграриев и производителей пищевой промышленности Ставрополья. "Край одним из первых в стране разработал подробный план по замещению импорта. Особый упор в этом плане как раз и сделан на развитии овощеводства, садоводства и плодоводства, а также племенного и молочного скотоводства и птицеводства, - цитирует пресс-служба министра экономического развития региона Сергея Крынина. - Власти края намерены довести тепличное хозяйство до 300 га. Если такое произойдет, край станет лидером по производству овощей закрытого грунта в России".

Сельское хозяйство и отрасль переработки занимают лидирующие позиции в экономике Ставропольского края. По данным окружного управления Росстата, в валовом региональном продукте на долю сельского хозяйства приходится 17,5%. В отрасли трудятся около 190 тыс. человек. По итогам первого полугодия объем производства сельскохозяйственной продукции в крае вырос на 3,1% (на 55,7 млрд рублей), регион стал абсолютным лидером в Северо-Кавказском федеральном округе по производству сельхозпродукции.

О выставке

"Золотая осень - 2019" пройдет с 9 по 12 октября на территории ВДНХ. Выставка будет включать в себя разделы: "Регионы России и зарубежные страны", "Сельскохозяйственная техника и оборудование для АПК", "Оборудование для животноводства. Ветеринария. Корма", "Животноводство и племенное дело", "Средства производства для растениеводства. Семеноводство", "Фестиваль национальных культур". Организатором выставки является Министерство сельского хозяйства РФ.

По итогам участия в выставке "Золотая осень - 2018" Ставропольский край заключил соглашения о сотрудничестве с инвесторами на сумму более 8 млрд рублей. В результате в регионе началось строительство птицеферм, молочно-товарных, тепличных и мясоперерабатывающих комплексов.