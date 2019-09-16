Арбитражный суд в Петербурге возобновил работу после двухнедельного перерыва

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области возобновил работу после двухнедельного перерыва из-за переезда в новое здание. Об этом сообщается на сайте суда.

"С 16 сентября Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области начинает работу в новом здании, расположенном по адресу: город Санкт-Петербург, улица Смольного, дом 6", - говорится в сообщении.

Ранее арбитраж располагался в здании на Суворовском проспекте, построенном в 30-е годы ХХ века. Переезд в новое здание начался 2 сентября, из-за чего были отменены более 7 тыс. заседаний по рассмотрению исков. Заседания перенесены на более поздний срок.