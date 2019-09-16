Более 170 тонн овощей получат два пострадавших от паводка района Приамурья

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 сентября. /ТАСС/. Власти Амурской области направят более 170 тонн овощей в два самых пострадавших от паводка района, сообщается на сайте регионального правительства.

"Амурчанам, пострадавшим от паводка, региональные власти направят более 170 тонн овощей. Такую помощь получат жители Селемджинского и Мазановского районов", - говорится в сообщении. Эта информация озвучена в понедельник на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в областном правительстве. Из резервного фонда региона этим двум районам перечислено около 4 млн рублей, продукты доставят пострадавшим от паводка уже на этой неделе.

"Общий объем овощей для подтопленцев: 95 тонн картофеля, 38 тонн капусты, по 19 тонн моркови и свеклы. В среднем это по 50 кг картофеля на человека, 20 кг капусты и по 10 кг моркови и свеклы", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства Приамурья Олега Туркова.

В первых числах сентября на сайте правительства региона была размещена информация о том, что глава местного крестьянского фермерского хозяйства "Авангард" безвозмездно отправил в Мазановский и Селемджинский районы 26 тонн картофеля. В частности, овощи получили жители сел Норск, Угловое, Богословка и Козловка - всего около 900 пострадавших от паводка.

С 25 июля в Приамурье из-за паводка действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера, в результате оказалось подтоплено 69 населенных пунктов в 20 муниципалитетах. Наиболее пострадали Мазановский и Селемджинский районы.

Всего во время паводка в Приамурье в зону затопления попало 879 жилых домов, 4669 человек, в том числе 1041 ребенок. Кроме того, было подтоплено 3171 приусадебных участков, 31 социальный объект, шесть объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры. Повреждено 13 мостов и 82 сооружения, 159 участков автомобильных дорог протяженностью более 500 км, пострадали посевы на площади около 250 тыс. гектаров.