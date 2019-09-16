В Кировской области до конца года газифицируют свыше 6 тыс. жилых домов

ТАСС, 16 сентября. Власти Кировской области планируют газифицировать до конца текущего года более 6 тыс. домовладений и квартир, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.

"Всего на мероприятия по газификации Кировской области на 2019 год предусмотрены ассигнования в размере свыше 1 млрд рублей. Благодаря реализации мероприятий природным газом будут обеспечены более 6 тыс. домовладений и квартир", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

Большая часть средств - 850 млн рублей - это инвестиции ПАО "Газпром", еще 271 млн рублей - средств областного бюджета. Всего планируется построить девять межпоселковых газопроводов общей протяженностью более 140 км, свыше 60 км распределительных газопроводов в 17 населенных пунктах Кировской области, а также разработать схемы газоснабжения населенных пунктов на последующие годы.

"На сегодня уровень газификации Кировской области составляет лишь 41%. Это ниже, чем в среднем по России. Поэтому перед руководством региона стоит задача по увеличению этого показателя", - сказал ТАСС министр энергетики и ЖКХ Кировской области Игорь Редькин. По его словам, для этого в регионе реализуется несколько проектов. Так, за счет средств областного бюджета и ПАО "Газпром" в городе Слободском идет строительство распределительного газопровода протяженностью 46 км. Газопровод поделен на четыре пусковых комплекса: первый и третий пусковые комплексы строятся за счет областного бюджета, второй и четвертый - за счет инвестиций энергетической компании. Пуск новых газовых сетей запланирован на первое полугодие 2020 года.

"Также сейчас идет строительство межпоселкового газопровода от поселка Мирный Оричевского района до города Котельнич. Как только будет газифицирован еще один крупный город области - Котельнич - показатель уровня газификации вырастет до 43%", - отметил Редькин.

По данным правительства региона, в 2018 году из областного бюджета на газификацию выделено порядка 150 млн рублей. По данным АО "Газпром газораспределение Киров", на 1 января 2018 года уровень газификации региона природным газом составил 41,19%, из них город газифицирован на 50,52%, село - на 19,79%.