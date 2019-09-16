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Кризис на Украине

Москалькова продолжает работу с Денисовой по помощи задержанным на Украине россиянам

По словам омбудсмена, пока она не знает о каких-либо новых договоренностях по обмену

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что продолжает работу в гуманитарной сфере с омбудсменом Верховной рады Людмилой Денисовой по помощи российским гражданам, удерживаемым на территории Украины.

"Наш аппарат работает вместе с уполномоченным Верховной рады в гуманитарной сфере - это оказание медпомощи, проверка условий содержания наших граждан на Украине. Такая работа в гуманитарной сфере ведется. Что касается обменов, то я подключаюсь только тогда, когда есть договоренность спецслужб и МИДов", - сказала Москалькова.

Она добавила, что пока о каких-либо договоренностях она "не знает".

В пресс-службе омбудсмена добавили, что в рабочей группе при аппарате Уполномоченного продолжается работа по актуализации информации по спискам российских граждан, удерживаемых в местах лишения свободы на Украине.

7 сентября Россия и Украина произвели взаимное освобождение и возвращение на родину групп граждан, которые ранее были либо арестованы, либо осуждены на территории двух стран. Обмен был проведен по формуле "35 на 35".

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УкраинаРоссияКризис на УкраинеМоскалькова, Татьяна Николаевна
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