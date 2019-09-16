Патриарх Кирилл объяснил, почему стало возможно воссоединение с "Русским экзархатом"

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Воссоединение Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции с Русской православной церковью (РПЦ) стало возможным благодаря изменениям, которые произошли в РПЦ за последнее время, считает Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"В жизни церкви за последнее время произошли большие перемены. И то, что сегодня мы отмечаем замечательное событие воссоединения последнего осколка русского зарубежья с Московским патриархатом, - это не только достижение церковной дипломатии. В первую очередь это результат того, что Русская православная церковь радикально изменилась за последние годы", - приводятся его слова в понедельник на сайте Московского патриархата.

По словам предстоятеля РПЦ, за последние годы церковь прошла большой путь в своем развитии по многим направлениям. "Огромное количество храмов, невероятная приходская активность, которой нет нигде в христианском мире, - настолько развивается социальная, молодежная, образовательная, миссионерская работа благодаря усилиям нашего духовенства и наших мирян - людей, небезразличных к судьбам церкви", - отметил патриарх.

Он добавил, что вхождение архиепископии в состав РПЦ, "это результат огромной работы, которую осуществляет весь наш народ, это и наши политики, и наши ученые, наша интеллигенция - все те, кто работает во благо нашего Отечества, прославляя Россию". "И я благодарю Бога, что и образ новой России, и образ Русской церкви становится все более привлекательным", - отметил патриарх.

Историческое решение

Русская православная церковь 14 сентября приняла обращение архиепископа Хариупольского Иоанна (Реннето), возглавляющего Архиепископию западноевропейских приходов русской традиции, к патриарху Кириллу о вступлении в каноническое единство с РПЦ.

Священный синод Вселенского патриархата 27 ноября 2018 года принял решение отменить действие томоса от 1999 года, который даровал расположенной в Париже архиепископии пастырское попечение и управление православными приходами русской традиции в Западной Европе. В ответ на это решение патриарх Кирилл направил в архиепископию обращение, в котором выразил готовность принять архиепископию в состав Московского патриархата, полностью сохранив при этом особенности ее управления.

Синод Константинопольского патриархата на заседании 29-30 августа принял решение выдать архиепископу Хариупольскому Иоанну отпускную грамоту и освободить его от пастырского попечения над приходами бывшего Западноевропейского экзархата русских приходов. В ответ на это архиепископ Иоанн заявил, что по-прежнему является главой архиепископии, и не признал решения Константинополя о своей замене.

На Генеральной ассамблее архиепископии, состоявшейся 7 сентября, 58% приходов проголосовали за присоединение к Московскому патриархату. В то же время устав организации предполагает принятие общего положительного решения при 2/3 проголосовавших за переход, однако такое большинство не было достигнуто. После этого заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов сообщил ТАСС, что священники и общины архиепископии, которые выразят желание перейти в РПЦ, могут быть приняты в нее индивидуально.