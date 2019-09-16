Москалькова запросила материалы по делу осужденного Павла Устинова

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова намерена разобраться в деле Павла Устинова, осужденного на 3,5 года лишения свободы за применение насилия к бойцу ОМОН в ходе несанкционированной акции 3 августа в Москве, и не исключает обращение в прокуратуру.

"Ко мне поступили такие обращения (связанные с делом Устинова - прим. ТАСС), но они не имеют материалов, я запросила материалы, которые позволят мне изучить эту тему поподробнее", - сказала Москалькова, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать приговор в отношении Устинова.

По ее словам, запрошенные материалы позволят ей "сделать выводы и составить соответствующие ходатайства в адрес органов прокурорского надзора и ведомственного контроля по линии судебной системы".

В понедельник Тверской суд Москвы приговорил Устинова к трем годам и шести месяцам лишения свободы, признав виновным в применении насилия к бойцу ОМОН. Установлено, что при задержании Устинов оказывал активное сопротивление сотруднику Росгвардии и вывихнул ему плечо. Подсудимый не признал вину, заявив, что не причинял вред бойцу ОМОН и на акции оказался случайно. По его словам, у него в тот день в месте проведения акции была назначена встреча насчет работы.

Уголовное дело Устинова стало первым по итогам прошедшей 3 августа несанкционированной акции в Москве.