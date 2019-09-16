СМИ: во Франции испекли самый тяжелый в мире пирог с яблоками

ПАРИЖ, 16 сентября. /ТАСС/. Самый тяжелый в мире яблочный пирог под названием "Тарт Татен" был испечен в городе Ламот-Бёврон в центре Франции. Об этом сообщает радиостанция France Bleu . По ее данным, 308-килограммовый десерт будет занесен в Книгу рекордов Гиннесса.

Для изготовления пирога потребовалось 500 кг яблок, 35 кг сахара и 40 кг теста. Акция, организованная ассоциацией "Послы Тарт Татен", приурочена к юбилею этого десерта, впервые приготовленного 120 лет назад в ресторане при гостинице сестер Татен в городе Ламот-Бёврон.

По самой распространенной версии, одна из сестер, Стефани, готовила начинку из яблок и сахара, но кто-то отвлек ее, и содержимое сковороды подгорело. Поскольку переделывать начинку было уже слишком поздно, Стефани решила покрыть ее тестом и поставила в духовку.

После запекания она выложила пирог на тарелку, перевернув сковороду. Полученный результат понравился гостям ресторана, и впоследствии десерт приобрел известность по всей стране под названием "Тарт Татен".

Как отмечает председатель ассоциации Патрик Берто, самым сложным в приготовлении пирога является его переворачивание, поскольку на этом этапе теряется некоторое количество начинки. "После тренировок участникам акции удалось перевернуть пирог всего за две секунды", - отметил Берто.

Процесс изготовления десерта был снят на видео. Как сообщает радиостанция, в ближайшее время рекорд будет зафиксирован представителем Книги рекордов Гиннесса.