Электронные сигареты. Насколько опасен "дым без огня"?

Серьезные попытки законодательно приравнять электронные сигареты к обычным предпринимаются в России начиная с 2015 года. В июле текущего года правительство опубликовало положительный отзыв на эту инициативу. Если закон будет принят, у производителей возникнут серьезные финансовые проблемы.

Ситуация осложняется тем, что влияние электронных устройств для доставки никотина на организм человека недостаточно изучено. Некоторые эксперты считают, что доверять исследованиям, проведенным на деньги табачных компаний, нельзя. А таких на данный момент большинство.

Интерес к теме подогревается недавними трагическими случаями в США, где несколько человек погибло из-за странной болезни легких, которую врачи связывают с курением электронных сигарет.