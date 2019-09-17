Электронные сигареты. Насколько опасен "дым без огня"?

Серьезные попытки законодательно приравнять электронные сигареты к обычным предпринимаются в России начиная с 2015 года. В июле текущего года правительство опубликовало положительный отзыв на эту инициативу. Если закон будет принят, у производителей возникнут серьезные финансовые проблемы.
Ситуация осложняется тем, что влияние электронных устройств для доставки никотина на организм человека недостаточно изучено. Некоторые эксперты считают, что доверять исследованиям, проведенным на деньги табачных компаний, нельзя. А таких на данный момент большинство.
Интерес к теме подогревается недавними трагическими случаями в США, где несколько человек погибло из-за странной болезни легких, которую врачи связывают с курением электронных сигарет.
Что такое вейп? А электронный нагреватель табака?
Электронные сигареты (их еще называют вейпами) вырабатывают пар, нагревая специальную жидкость. Вдыхание этого пара имитирует курение. В состав жидкости для вейпов обычно входят пропилен гликоль или растительный глицерин (а чаще всего их смесь), всевозможные ароматизаторы (от клубничного или мятного до табачного) и никотин, хотя существуют и безникотиновые жидкости.
Системы электронного нагрева табака работают по другому принципу. Устройство нагревает не жидкость, а специальный табачный стик, похожий на обычную сигарету.
И в том, и в другом случае процесса горения как такового не происходит. Поэтому, например, принято говорить, что электронные сигареты не курят, а "парят" или "вейпят".
В настоящий момент рынок электронных сигарет и систем нагревания табака в России не регламентирован, существуют только стандарты на жидкости и нагреваемый табак, но их соблюдение не является обязательным.
Какие ограничения хотят ввести в РФ?
Минздрав считает необходимым принять закон, приравнивающий электронные средства доставки никотина и кальяны к обычным сигаретам, то есть распространить на вейпы и электронные системы нагревания табака запрет на использование в общественных местах, рекламу и продажу устройств несовершеннолетним. 16 июля 2019 года правительство РФ опубликовало положительный отзыв на соответствующий законопроект.
В настоящий момент запреты на продажу вейп-девайсов и жидкостей для них несовершеннолетним действуют в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Пензе, Бурятии и на других территориях.
Вместе с тем Минфин предлагает с 2020 года взимать акциз по ставке 50 рублей за каждое устройство, причем каждый год ставка будет подниматься на два рубля.
Какова позиция табачных компаний?
Участники табачной отрасли считают, что регулировать рынки обычных и электронных сигарет по одним правилам нецелесообразно. Они напоминают, что существуют жидкости для вейпов, не содержащие никотина или содержащие его в небольших количествах. Некоторые производители указывают также на то, что разработка отдельного регулирующего закона для рынка электронных девайсов может стимулировать переход курильщиков на потенциально менее опасные для здоровья продукты.
Идею раздельного контроля в 2018 году поддержала Федеральная антимонопольная служба.
Часть экспертов утверждают, что приравнивание систем электронной доставки никотина к табачным изделиям убьет индустрию вейпов, поскольку успешно продавать новые для рынка устройства, не рекламируя их, невозможно.
Насколько вредны электронные сигареты?
Согласно исследованиям австралийских ученых, дым обычных сигарет и пар систем нагревания табака одинаково токсичны для клеток бронхов и легких, однако на основании этих данных сложно судить о долгосрочных последствиях трех видов курения.
Минздрав России подчеркивает, что в настоящий момент не существует достоверных данных о том, что электронные сигареты или системы нагревания менее вредны для здоровья. Кроме того, их использование может быть связано с дополнительными рисками. В частности, в этом году группа английских исследователей из Гарвардского университета нашла в жидкостях для вейпов следы бактерий и грибков, которые могут привести к болезням органов дыхания.
По словам главного научного сотрудника Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России, профессора Галины Сахаровой, жидкости для вейпов без никотина нельзя считать полностью безвредными. В частности, она утверждает, что во время нагревания электрода в аэрозоль могут попасть ионы тяжелых металлов.
Можно ли при помощи электронных сигарет бросить курить?
Замглавы Минздрава Олег Салагай заявил, что на данный момент "научные данные не позволяют говорить, что эти изделия мoгут быть однозначно использованы как средства отказа oт табака".
"Бросить курить — не значит перейти на другие средства доставки никотина. Очень часто производители рекламируют их как средства для того, чтобы бросить курить, но это не работает", — утверждает Сахарова. По ее словам, помочь снизить тягу к курению могут никотиновый пластырь или жевательная резинка.
Эксперты утверждают, что электронные сигареты тоже способны вызывать никотиновую зависимость. Сергей Михайлович Пурясев, врач-пульмонолог клиники Лор-Астма считает также, что вероятность передозировки никотина выше именно в случае использования вейпа, поскольку люди находятся под обманчивым впечатлением безопасности девайса.
Что известно о случаях легочных заболеваний в США?
В последние месяцы в США обострилась дискуссия о негативном влиянии вейпов на здоровье. В августе департамент общественного здравоохранения штата Иллинойс зарегистрировал, предположительно, первую в стране смерть в результате тяжелого респираторного заболевания, якобы вызванного курением электронных сигарет. Сейчас медики говорят уже о нескольких умерших. Всего же властями страны было выявлено порядка 450 случаев подобных заболеваний.
Многие заболевшие употребляли смеси с каннабиоидами, однако есть и те, кто, предположительно, использовал только жидкости с никотином. Врачи отмечают, что многие смеси, которыми пользовались пациенты, содержат большое количество витамина Е, но может ли это каким-то образом быть причиной заболевания, пока не известно.
Власти США хотят значительно ограничить продажу электронных сигарет. Разрабатывается документ, в случае принятия которого из американских магазинов исчезнут курительные смеси с мятным и ментоловым запахом, а также с ароматом конфет, жвачки, фруктов и алкоголя.
Производители смогут обратиться в FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов) и после проведения проверки вернуть свой товар на рынок.
Президент США Дональд Трамп предложил также взимать плату с производителей электронных систем доставки никотина.
Как к электронным сигаретам относятся за рубежом?
Вопрос о необходимости государственного регулирования электронных средств доставки никотина актуален для многих стран. Так, в ОАЭ реализацию электронных сигарет запретили в 2014 году.
В Таиланде за ввоз гаджета для курения на территорию страны можно получить тюремный срок или значительный штраф.
Во Франции и Польше с 2016 года запрещено рекламировать вейпы и пользоваться ими в общественных местах (больницах, школах, кинотеатрах, ресторанах и т. д.).
В Белоруссии этим летом вступил в силу закон, приравнивающий электронные сигареты к табачным изделиям.
В Минздраве Индии предложили полностью запретить производство, импорт и продажу электронных сигарет на территории страны и ввести за нарушение запрета наказания вплоть до тюремного срока. Таким образом здесь пытаются не допустить использование электронных сигарет детьми и подростками. На данный момент запрет действует примерно в половине штатов и административных территорий Индии.
В той или иной форме запреты и ограничения действуют во многих странах мира.