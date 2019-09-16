Москалькова заявила, что Сербия намерена присоединиться к Евразийскому альянсу омбудсменов

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Сербия заявила о намерении войти в Евразийский альянс омбудсменов. Об этом в понедельник журналистам сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"В этом году состоится очередное заседание [альянса], мы запускаем сайт Евразийского альянса омбудсменов, где будет содержаться вся информация о людях, попавших в трудную жизненную ситуацию на территории государств - членов организации. У нас поступила заявка от омбудсмена Сербии, который хотел бы присоединиться к нашему сообществу", - сказала Москалькова.

По ее словам, интерес к этому объединению в мире большой. "Мы видим большие возможности для оказания помощи людям с помощью этой интеграции", - подчеркнула омбудсмен.

Евразийский альянс омбудсменов был образован в декабре 2017 года омбудсменами Армении, Ирана, Киргизии и России. В 2018 году к организации присоединилась Монголия.