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Москалькова заявила, что Сербия намерена присоединиться к Евразийскому альянсу омбудсменов

Объединение было образовано в декабре 2017 года омбудсменами Армении, Ирана, Киргизии и России, в 2018 году в него вошла Монголия

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Сербия заявила о намерении войти в Евразийский альянс омбудсменов. Об этом в понедельник журналистам сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"В этом году состоится очередное заседание [альянса], мы запускаем сайт Евразийского альянса омбудсменов, где будет содержаться вся информация о людях, попавших в трудную жизненную ситуацию на территории государств - членов организации. У нас поступила заявка от омбудсмена Сербии, который хотел бы присоединиться к нашему сообществу", - сказала Москалькова.

По ее словам, интерес к этому объединению в мире большой. "Мы видим большие возможности для оказания помощи людям с помощью этой интеграции", - подчеркнула омбудсмен.

Евразийский альянс омбудсменов был образован в декабре 2017 года омбудсменами Армении, Ирана, Киргизии и России. В 2018 году к организации присоединилась Монголия.

Теги
АрменияКиргизияИранРоссияМонголияМоскалькова, Татьяна Николаевна
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