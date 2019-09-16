{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Арктика сегодня

Минвостокразвития предложило включить в границы Арктики несколько районов Коми

Предполагается, что это позволит улучшить качество жизни населения за счет изменений в налоговой сфере

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики предложило изменить границы Арктической зоны РФ, включив в нее приполярные Усинск, Инту и Усть-Цилемский район. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту указа, опубликованной в понедельник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики разработан проект указа РФ, <…> предусматривающий внесение изменений в указ президента в части расширения южной границы Арктической зоны РФ за счет включения в ее состав территории муниципальных образований городских округов Усинск, Инта, муниципального района Усть-Цилемский", - говорится в документе.

Отмечается, что проект указа не затрагивает положений договора о Евразийском экономическом союзе, а также положений иных международных договоров РФ.

Власти Коми несколько лет добиваются расширения Арктической зоны РФ, обосновывая это тем, что перечисленные муниципалитеты расположены по линии Северного полярного круга, в зоне распространения многолетней мерзлоты, что в мировой практике является одним из важнейших факторов отнесения к арктическим территориям. Инициативу Коми поддержали ученые РАН и рабочая группа комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока.

Как отмечали представители региона, включение муниципалитетов в состав Арктической зоны позволит улучшить качество жизни населения за счет изменений в налоговой сфере, привлечения инвестиций, развития бизнеса и туризма, поддержки со стороны федеральных властей в реализации социальных и инфраструктурных проектов.

Теги
РоссияАрктика сегодняКоми
Эксперты предложили распространить страхование жилья от ЧС на бытовые пожары и потопы
До принятия решения должен быть проведен мониторинг реализации федерального закона о страховании жилья граждан от ЧС, заявил ответственный секретарь экспертного совета комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Павел Склянчук
Читать полностью