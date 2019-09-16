Путин помиловал трех осужденных за оборот наркотиков и насильственные преступления

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин помиловал двух женщин и мужчину, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления. Соответствующие указы главы государства опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации. В документах отмечается, что решения о помиловании приняты, исходя из принципа гуманности.

Одна из помилованных, Наталья Сапоцкая, которая была осуждена за незаконный оборот наркотиков, имеет на иждивении пятерых детей, в том числе четверых малолетних. Другая женщина, Оксана Ивасюк, была ранее признана виновной в убийстве напавшего на нее мужа. Алексей Давыдов, помилованный президентом, - ветеран труда 1938 года рождения, напавший с ножом на человека. Давыдов признал свою вину, раскаялся и возместил причиненный ущерб.