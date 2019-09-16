Greenpeace создал противопожарного чат-бота на платформе "ВКонтакте"

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Проект "Противопожарный Greenpeace", в рамках которого пользователи "ВКонтакте" смогут пообщаться с чат-ботом и узнать о лесных пожарах, запущен в понедельник. Он расскажет о том, как предотвратить возникновение огня, что делать при пожаре и как помочь добровольным лесным пожарным, сообщается на сайте экологической организации.

"С помощью специального теста каждый пользователь сможет проверить свои знания: как правильно обращаться с огнем на природе, чтобы не устроить пожар, и как вести себя, если пожар уже случился. Результат теста покажет пользователю, насколько хорошо он или она разбирается в теме пожаров, будет ли безопасным поход в лес или есть шанс устроить там пожар", - говорится в сообщении.

После теста бот предложит подписаться на рассылку противопожарного проекта Greenpeace. В материалах опытные эксперты организации и добровольные лесные пожарные будут подробно рассказывать о том, как каждый человек может предотвратить пожарную катастрофу.

Пользователи в Красноярском крае, Иркутской области и еще 14 регионах, где ситуация с лесными пожарами особенно тяжелая, заходя в сеть, будут видеть специальную плашку - с ее помощью можно будет начать диалог.

О лесных пожарах 2019 года

Лесные пожары 2019 года начались в Сибири в труднодоступных районах Красноярского края, Иркутской области, Бурятии, Забайкалья и Якутии в июле. По данным Рослесхоза, предварительно ущерб от лесных пожаров в финансовом плане составил 7 млрд рублей с начала 2019 года.

Пожароопасный сезон открыт в 83 субъектах Российской Федерации, в двух из них введен режим ЧС, в 36 регионах установлен особый противопожарный режим. Окончательную оценку финансового и экологического ущерба, принесенного российским лесам пожарами этого года, проведут после 1 октября.