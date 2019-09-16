В ГД внесен законопроект об отмене штрафов для школьников за нарушение порядка ОГЭ и ЕГЭ

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Законодательное собрание Тверской области в понедельник внесло в Госдуму законопроект, согласно которому установленные сейчас штрафы за нарушение порядка проведения государственной итоговой аттестации могут взиматься только с самих организаторов экзаменов, а не со школьников. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Согласно действующим нормам Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), в который и предлагается внести поправки, нарушения в ходе экзамена влекут за собой штраф для граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, для юридических лиц - от 50 тыс. до 200 тыс. рублей. Эти же штрафы положены в случае умышленного искажения результатов государственной итоговой аттестации и школьных олимпиад.

При этом, как отмечают разработчики в пояснительных материалах, в данной статье "не конкретизированы субъекты административного правонарушения". "Исходя из содержания вышеизложенной нормы, субъектами указанного правонарушения являются не только лица, привлекаемые к организации и проведению государственной итоговой аттестации, но и участники государственной итоговой аттестации, в том числе несовершеннолетние", - отмечают члены Заксобрания Тверской области. Они также указывают на то, что в случае допущенных со стороны школьников нарушений на экзаменах их результаты по решению экзаменационной комиссии могут быть аннулированы. Право пересдачи экзамена предоставляется не ранее чем через год с года аннулирования результатов.

По словам авторов, дополнительное возбуждение административного дела в отношении таких учащихся "приводит к двойному наказанию". Более того, как правило, штраф оплачивают родители. В связи с этим предлагается уточнить, что санкции могут применяться только к лицам, привлекаемым "к организации, проведению и контролю государственной итоговой аттестации".