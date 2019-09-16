В КНДР начали продавать собственный инновационный смартфон

ПХЕНЬЯН, 16 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Агошков/. Продажи ультрасовременного смартфона, разработанного и произведенного в КНДР, стартовали в магазинах мобильной связи народной республики. Инновационный гаджет получил обозначение "Пхеньян-2426" по аналогии с более ранними моделями мобильных телефонов производства КНДР.

Он оборудован сенсорным экраном размером 6,19 дюйма, тремя камерами на два, восемь и 13 мегапикселей, оснащен батареей мощностью 4 тыс. мАч и оперативной памятью на 32 Гбайт, а его работу обеспечивает операционная система Android 8.1. Как ранее сообщал информационный интернет-портал страны "Ариран Меари", он может распознавать лица и разблокироваться по отпечатку пальца.

Как пояснили в беседе с корреспондентом ТАСС сотрудники одного из пхеньянских магазинов электроники, продажа инновационного смартфона разрешена только гражданам народной республики. Продавцам не разрешено даже давать посмотреть иностранцам данное устройство. Причина подобного запрета не объясняется.

Стоимость смартфона "Пхеньян-2426" составляет около $250.

По неофициальным данным, в народной республике в настоящее время используется около 6 млн смартфонов.