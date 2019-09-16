Форум "Здоровое общество" проведут в Сочи 12 февраля 2020 года

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Форум "Здоровое общество", который состоится во второй раз в рамках Российского инвестиционного форума, пройдет 12 февраля 2020 года в Главном медиацентре Олимпийского парка города Сочи, сообщили в пресс-службе Росконгресса.

"Проведение форума "Здоровое общество" в первый день Российского инвестиционного форума стало доброй традицией и значимым событием в российском и международном медицинских сообществах. В прошлом году в мероприятии приняли участие более 3000 человек, среди которых представители федеральных и региональных органов власти, экспертного и научного сообщества, крупных отечественных и зарубежных компаний, практикующие специалисты разных профилей. Мероприятия и дискуссии, прошедшие в рамках форума, позволили найти совместные решения в целях формирования здорового общества и образа жизни, увеличения продолжительности жизни россиян" - привели в пресс-службе слова министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой.

Отмечается, что результатами первого форума "Здоровое общество. На пути к цели 80+", прошедшего в Сочи в феврале этого года, стали практические предложения в реализации национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография".

Форум "Здоровое общество" является профильной площадкой по обсуждению инструментов достижения цели по увеличению ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году и до 80 лет к 2030 году.