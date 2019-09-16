Глава Калмыкии предложил создать национальные эмодзи

ТАСС, 16 сентября. Глава Калмыкии Бату Хасиков поинтересовался на своей странице в Instagram, кто из местных программистов в республике мог бы разработать национальные эмодзи (язык идеограмм и смайликов).

11 сентября избирательная комиссия Калмыкии утвердила итоги голосования на выборах главы республики, признав победителем врио главы региона Бату Хасикова. За него проголосовали 93 704 избирателя, это 82,54%.

"Дорогие земляки! Больше веры и позитива! Жизнь каждого из нас должна быть гармоничной - только тогда мы в итоге будем эффективны. Поэтому не забывайте вкладывать в себя, в своё здоровье, семью, друзей, в свою Родину! Вот тут идея появилась. Есть у нас IT-шники, которые могли бы разработать наши национальные эмодзи?", - написал Хасиков на своей странице.

Он также отметил, что после выборов многие ждут перемен немедленно, но это невозможно. Хасиков обратил внимание, что предстоит большая работа. При этом, благодаря федеральному центру, перемены уже есть, и это отражается на информационных ресурсах.

"Кстати, в очередной раз призываю и рекомендую всем органам власти Калмыкии более ответственно и качественно (особенно главам районов) информировать жителей республики о планах и о результатах проделанной работы", - добавил Хасиков.