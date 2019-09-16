Сотрудника ФГУП "Охрана" в Бурятии накажут за видео с призывами не задерживать митингующих

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Сотрудник ФГУП "Охрана" Росгвардии будет привлечен к дисциплинарной ответственности после размещенного видео с призывами не задерживать мирных митингующих, которое он записал с рабочего места. Как сообщил ТАСС официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин, речь об увольнении не идет.

"Мужчина является сотрудником ФГУП "Охрана", а не Росгвардии, где он работает с мая 2019 года. С ним заключен контракт на охрану объектов, относящихся к Министерству природных ресурсов Бурятии. Запись данного видео он сделал 15 сентября, заступив на дежурство, то есть во время исполнения служебных обязанностей. В настоящее время ФГУП "Охрана" Бурятии проводит служебную проверку, вопрос об увольнении не стоит, поскольку, по предварительным данным, он лишь нарушил ведомственную инструкцию предприятия, записав видео на рабочем месте. Он будет привлечен к дисциплинарной ответственности", - сказал Грибакин.

По его словам, мужчина таким образом эмоционально отреагировал на результаты выборов в горсовет. "Как он сам пояснил, он руководствовался только лучшими побуждениями и согласен с тем, что достаточно эмоционально отреагировал на результаты выборов в горсовет города Улан-Удэ, куда он баллотировался, но выборы проиграл", - пояснил представитель Рогсвардии.

Ранее в интернете появилось видео с участием сотрудника ФГУП "Охрана" Росгвардии, который призвал коллег не задерживать участников мирных митингов, а также высказал недовольство результатами выборов в Улан-Удэ.