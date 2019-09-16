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Эксперт: введение второго названия Республики Крым необходимо обсудить с населением

Декан исторического факультета Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Александр Герцен отметил, что это нужно для соблюдения интересов всех национальных групп, проживающих в республике
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© Сергей Мальгавко/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Введение второго названия Республики Крым - Таврида требует проведения общекрымского опроса населения, чтобы соблюсти интересы всех национальных групп, проживающих в республике, сообщил в понедельник ТАСС археолог Александр Герцен, декан исторического факультета Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского.

Ранее зампредседателя Совета министров Крыма - постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов не исключил возможность введения второго названия республики - Таврида. Соответствующее обращение, по его словам, поступило от греческой общины полуострова.

"Если говорить о втором названии республики, почему бы и нет. Но этот вопрос, я считаю, нужно обсуждать в правительстве, парламенте республики и решать в ходе общекрымского опроса, референдума, чтобы не было ущемления представителей других национальностей, проживающих на полуострове", - отметил Герцен.

По его словам, если говорить о названии Таврида, то так полуостров называли в XVIII веке.

"Название Таврика, а не Таврида, использовалось теми же греками и местным населением в древности. Использовалось и в средние века. Романтическим названием - Таврида полуостров стали называть гораздо позже, наиболее широко - во время правления великой российской императрицы Екатерины II", - отметил Герцен.

Таврида - одно из названий Крымского полуострова, которое использовалось после его присоединения к России в 1783 году. Во времена Российской империи существовала Таврическая губерния. 21 марта 1918 года на территории Крыма была провозглашена Советская социалистическая республика Таврида, которая просуществовала до 30 апреля того же года.

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