Маршруты Кавказского заповедника могут закрыть раньше срока из-за брошенного людьми мусора

КРАСНОДАР, 16 сентября. /ТАСС/. Кавказский биосферный заповедник может закрыть маршруты раньше окончания сезона из-за мусора, который оставляют люди, что служит приманкой для диких зверей. Об этом в понедельник сообщается на сайте заповедника.

"Из-за безответственного поведения туристов маршруты Кавказского заповедника могут закрыть до окончания сезона. Пищевые отходы привлекают диких животных, а из-за регулярного прикорма у зверей вырабатывается привычка приходить на стоянки в поисках легкой добычи. В итоге они становятся небезопасны не только для тех, кто оставил мусор, но и тех, кто после пришел на это место", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, медведей особенно привлекают пищевые отходы: звери разоряют палатки туристов в поисках еды. "Стоит отметить, что медведь в поисках пищи действует аккуратно: на глаза человеку старается не попадаться, проверяет палатки и рюкзаки без свидетелей. Поэтому случаев нападения животных на людей на маршрутах Кавказского заповедника не зафиксировано", - добавили в пресс-службе.

Кавказский государственный природный биосферный заповедник является самым большим горно-лесным заповедником в Европе и главной составляющей объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО "Западный Кавказ". Его общая площадь - более 280 тыс. га. Он был создан в 1924 году, расположен на землях Краснодарского края, Республики Адыгея, Карачаево-Черкесии и примыкает к границе с Абхазией. Это территория, где сосредоточено большое количество находящихся под угрозой исчезновения редких, эндемичных и реликтовых видов растений и животных. В год по туристическим маршрутам Кавказского заповедника проходят более 300 тыс. посетителей.