Верховный суд Ингушетии постановил ликвидировать муфтият региона

МАГАС, 16 сентября. /ТАСС/. Верховный суд Ингушетии рассмотрел иск регионального Минюста и вынес постановление о ликвидации Духовного центра мусульман Ингушетии (ДЦМ, муфтият), говорится в сообщении пресс-службы суда.

"Верховным судом рассмотрено административное исковое заявление Минюста региона о ликвидации и исключении из Единого государственного реестра юрлиц муфтията. Исследовав материалы дела, изучив доводы искового заявления, выслушав участников процесса, суд первой инстанции удовлетворил административное исковое заявление, постановив ликвидировать и исключить из Единого государственного реестра юридических лиц ДЦМ", - говорится в сообщении.

4 июня 2015 года в селении Насыр-Корт Назрановского района республики муфтий региона Иса Хамхоев пытался назначить вместо поддерживаемого большей частью молодежи республики имама местной мечети Хамзата Чумакова, другого, что вызвало возмущение прихожан. Тогда и произошел инцидент между муфтием и некоторыми представителями ДЦМ с прихожанами.

27 декабря 2015 года бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров высказал мнение, что недоволен деятельностью муфтия, и предложил его переизбрать. Он пояснил, что недоволен, в частности, реакцией на события, произошедшие летом 2015 года, которые подрывают авторитет официального духовенства. Евкуров отметил, что выслушал Хамхоева, других представителей муфтията и сделал вывод, что упущена работа как совета алимов, так и ДЦМ. Он попросил муфитият принять отставку муфтия и назначить нового исполняющего обязанности муфтия.

В марте 2016 года Евкуров заявил, что муфтият будет ликвидирован. Надзорные органы начали процедуру ликвидации ДЦМ как общественной организации, невыполняющей обязанности, отмечал Евкуров. В начале 2017 года Минюст региона подавал иск в Верховный суд по ликвидации муфтията, но в сентябре того же года между Минюстом и муфтиятом было установлено мировое соглашение, поскольку муфтият устранил три нарушения и взял на себя обязательства устранить выявленные в своем уставе еще семь нарушений законодательства.