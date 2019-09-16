Эксперт: ограничение "18+" на билетах "Ленинграда" не освобождает от ответственности

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 сентября. /ТАСС/. Возрастное ограничение "18+", которое указывается на концертных билетах, в частности, популярной группы "Ленинград", не освобождает исполнителя от административной ответственности за использование нецензурной лексики по время выступления. Об этом ТАСС сообщил профессор кафедры конституционного права юридического факультета Южного федерального университета (ЮФУ) Сергей Дюжиков.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что лидеру группы "Ленинград" Сергею Шнурову может грозить штраф после использования ненормативной лексики на концерте в Ростове-на-Дону. По данным источника, заявление в полицию на Шнурова написала сотрудница управления Министерства культуры по Южному федеральному округу.

"Кодекс РФ об административных правонарушениях рассматривает как мелкое хулиганство нецензурную брань в общественных местах, поэтому за это предусмотрена административная ответственность, как юрист могу сказать, будь ты известный певец, будь ты неизвестный гражданин, за это предусмотрена ответственность", - сказал эксперт.

Все концерты группы "Ленинград" имеют маркировку "18+", однако, как пояснил Дюжиков, возрастное ограничение не освобождают певцов от ответственности, в том числе по КоАП. Таким образом, в данном случае у заявителя по закону действительно есть основания для обращения в правоохранительные органы, а с аналогичными заявлениями граждане могут обращаться после каждого нарушения прав.

Концерт группы "Ленинград" состоялся в Ростове-на-Дону 13 сентября. Группа "Ленинград" создана в 1997 году в Санкт-Петербурге, лидер и автор большинства ее песен - Сергей Шнуров. Отличительной чертой творчества коллектива стали эксцентричные песни бытовой тематики с большим количеством нецензурной лексики.