Минздрав намерен ввести ускоренную регистрацию "прорывных" препаратов

ГЕЛЕНДЖИК /Краснодарский край/, 16 сентября. /ТАСС/. Минздрав РФ разработал законопроект, который позволит в кратчайшие сроки регистрировать в стране "прорывные" лекарства. В министерстве надеются на рассмотрение документа правительством в ближайшее время, сообщила в понедельник министр здравоохранения Вероника Скворцова на форуме по биомедицинским технологиям "Биотехмед-2019".

"Мы подготовили законопроект, который согласовывается с федеральными органами исполнительной власти, по ускоренной регистрации прорывных лекарственных препаратов, которые позволяют лечить то, что раньше было неизлечимо. Поэтому мы надеемся, что в ближайшее время он будет внесен в правительство и это отдаст дополнительные возможности по ускоренному выходу на рынок", - сказала министр.

Конференция по биомедицинским технологиям "Биотехмед" проходит в Геленджике 16-17 сентября при поддержке Министерства здравоохранения РФ и Министерства промышленности и торговли РФ. В рамках конференции участники обсуждают актуальные вопросы стратегии развития государства в сфере биомедицинских технологий, в частности, в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение". Отдельное внимание уделено развитию цифрового контура здравоохранения, экспорту медицинских изделий, вопросам ядерной медицины, биомедицинских клеточных продуктов и генетики.