Ученые представили в Нальчике фотовыставку о дагестанской природе

НАЛЬЧИК, 16 сентября. /ТАСС/. Фотовыставка "Природа Кавказа" открылась в музее изобразительных искусств в столице Кабардино-Балкарии. Авторами работ стали ученые, запечатлевшие флору и фауну Дагестана, сообщила ТАСС в понедельник замдиректора по экологическому просвещению заповедника "Дагестанский" Зарипат Магомедова.

"Это выставка работ наших коллег из дагестанского заповедника, часть работ представили сотрудники Кавказского заповедника и волонтеры - фотохудожники, приезжающие к нам. Фотографии сделаны на бархане Сарыкум и Кизлярском заливе, а также в трех заказниках федерального значения - Самурский, Аграханский и Тляратинский. Вся флора и фауна, которая представлена на выставке, - это уникальные и самые интересные объекты", - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, на фотографиях запечатлены как крупные животные и птицы, так и разные растения. Многие из выставленных работ ранее были представлены на фестивале "Первозданная Россия" в Москве. "У выставки есть просветительская ценность - люди, смотря на эти фотографии, задумываются о своей роли в сохранении такой красоты", - добавила Магомедова.

В свою очередь ведущий научный сотрудник Кавказского заповедника Сергей Трепет, специализирующийся на изучении крупных копытных животных на Северном Кавказе, отметил в беседе с корреспондентом ТАСС, что самые удачные фотографии чаще получаются случайно. "Когда ты снимаешь серию фотографий восхода или животного, почти всегда лучшими кадрами оказываются первые. Это тот самый эмоциональный посыл, который ты чувствуешь, а фотоаппарат его фиксирует, все остальное - технология получения фотографии, которая не имеет отношения к искусству", - пояснил ученый.

Выставка "Природа Кавказа" проходит в рамках Всероссийской конференции с международным участием "Горные экосистемы и их компоненты" и продолжит свою работу до 29 сентября.