Захарова запустила на радио музыкальный конкурс

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова совместно с "Русским радио" запустила конкурс на лучшую музыкальную композицию в стиле лезгинки на написанные дипломатом слова.

Захарова уже известна в музыкальной индустрии: в 2017 году на Московском Международном кинофестивале прозвучали песни "Верните память" и "Я ищу тебя" на ее стихи.

Мотивы лезгинки появились неспроста: в эфире "Вечернего шоу Аллы Довлатовой" Захарова призналась, что у нее особое отношение к этому танцу и текст к будущей песне она написала давно. Более того, летом, участвуя в молодежном форуме "Машук" в Пятигорске, дипломат посетила секцию по обучению этому танцу. "Для меня это какой-то особый ритм, с детства у меня было особое отношение к лезгинке, и оно до сих пор таким и осталось", - сказала представитель дипведомства.

Захарова озвучила припев к будущему хиту: "Где лезгинка - солнце, там где солнце - горы, а где горы - небо, и под ним просторы". Куплет же звучит так: "Помоги мне, ветер, подари свободу, я танцую танец гордого народа. Мне не страшно, мама, я за все отвечу, как орел взлетаю я судьбе навстречу". С полным текстом, как отметила ведущая, можно будет ознакомиться в том числе на страницах радиостанции в соцсетях.

По словам дипломата, в словах песни она попыталась отразить все, что связано с "многообразной и многонациональной культурой Кавказа". Захарова также призвала участников конкурса создать яркую и современную композицию, при звуках которой хотелось бы танцевать и "невозможно было бы усидеть на месте".

Итоги конкурса будут подведены 1 ноября, а хит прозвучит на "Русском радио".