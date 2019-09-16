Неделя Северного Кавказа завершилась в Болгарии

БУРГАС /БОЛГАРИЯ/, 16 сентября. /ТАСС/. Неделя Северного Кавказа завершилась в понедельник в Болгарии, где местных властей, бизнес и туристов познакомили с возможностями и потенциалом северокавказских регионов России. По результатам мероприятий решено усиливать деловую часть следующих форумов, в частности, в тех странах, где они будут проходить, посещать местные предприятия, сообщил ТАСС гендиректор фонда "Посети Кавказ" Станислав Аристов.

"Конечно, мы сделаем глубокий анализ, получим обратную связь от руководителей делегаций, творческих коллективов, чтобы отработать формат. Уже сейчас мы понимаем, что нужно усиливать деловую часть, включать в программу посещение отдельных предприятий. Так, например, Кабардино-Балкария в рамках этого фестиваля вышла с инициативой, и нам удалось благодаря болгарским коллегам, организовать экскурсию на молочную ферму. Уже сейчас мы будем думать, как в следующие фестивали делать посещения небольшими группами, чтобы производственники, фермеры, предприниматели могли посмотреть профильные предприятия и пообщаться со своими коллегами по цеху", - сказал Аристов.

Прошедший в Болгарии фестиваль был организован по поручению первого замминистра РФ по делам Северного Кавказа, куратора фонда "Посети Кавказ" Одеса Байсултанова. Мероприятие стало первым форумом-презентацией северокавказских регионов в деятельности фонда "Посети Кавказ". В составе делегаций Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) были производители алюминиевых профилей, оборудования для газовой промышленности, продуктов питания, сельскохозяйственной продукции. На встречах с властями Болгарии они рассказали о своих производствах и выразили готовность экспортировать в эту страну. Предприниматели также встретились с торговым представителем России в Болгарии Константином Артюшиным и отработали механизм обмена информацией для того, чтобы наладить экспорт.

Помимо презентаций туристических возможностей северокавказских регионов и продукции, которую там производят, состоялись три концерта с участием творческих коллективов СКФО. "Выступления превратились в целое виртуальное путешествие по Северному Кавказу, когда зритель мог за полтора часа концерта познакомиться с традициями каждого субъекта, прикоснуться к культуре, а ярмарка и выставка изделий народных художественных промыслов и гастрономических деликатесов послужили ярким элементом оформления", - добавил Аристов.

Задачи фонда "Посети Кавказ"

Фестиваль "Неделя Северного Кавказа в Болгарии" проходил с 10 по 16 сентября в Бургасе, Варне и Несебре. В нем приняли участие более 200 человек, свои делегации отправили все регионы Северо-Кавказского федерального округа. Фестиваль был организован фондом "Посети Кавказ" при поддержке Минкавказа России, Министерства туризма Болгарии, Федерального агентства по туризму, Россотрудничества и правительств субъектов СКФО по итогам официального визита в марте председателя правительства РФ Дмитрия Медведева в Болгарию. Тогда была подписана программа совместных действий в области туризма между Министерством экономического развития РФ и Министерством туризма Болгарии на 2019-2021 годы.

Фонд "Посети Кавказ" создан в 2013 году, занимается поддержкой и продвижением культурно-просветительских, образовательных, научно-исследовательских проектов на Северном Кавказе. Фонд выступил организатором серии бизнес-сессий "Инвестируй в Кавказ" в 2017 году, организует медиафестивали, экспертные конференции и форумы, выступает партнером ряда регионов Северо-Кавказского федерального округа в продвижении туристического потенциала.