Журналистка из Крыма с площадки ОБСЕ пригласила зарубежные СМИ приехать на полуостров

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Главный редактор Крымского информационного агентства Ольга Леонова на совещании ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств в области соблюдения прав человека в Варшаве пригласила коллег из зарубежных СМИ приехать на полуостров и убедиться в безопасности жизни там, говорится в тексте доклада, который имеется в распоряжении ТАСС.

"Мы, крымчане, здесь, на этой международной демократической площадке ОБСЕ, предлагаем вам самим стать очевидцем всех процессов, происходящих на нашем полуострове. Мы заверяем вас, что это абсолютно безопасно, а зачастую очень интересно. Приезжайте к нам, и сами увидите все радости и проблемы полуострова - мы, его жители, не скрываем от вас ни того, ни другого", - говорится в докладе.

По словам журналистки, Крым ждет представителей СМИ со всего мира. "Крым открыт и гарантирует безопасность и содействие", - отметила Леонова.

В ежегодно организуемой в Варшаве Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) двухнедельной международной конференции ОБСЕ принимают участие около 1,5 тыс. делегатов: представители правительств 57 государств - участников ОБСЕ, стран-партнеров, организаций гражданского общества, международных организаций и структур ОБСЕ. В течение 10 дней состоится 18 рабочих заседаний, а также около 100 сопутствующих мероприятий.

О референдуме в Крыму

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное Собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией, неоднократно расширял и продлевал их. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ, заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера.

Клубы "Друзей Крыма" как национальные подразделения одноименной ассоциации созданы в 36 странах, в том числе ЕС, Америки, Азии, для продвижения интересов Крыма и популяризации информации о крымском референдуме и жизни в Крыму. Международная ассоциация "Друзья Крыма" учреждена в Ялте в 2017 году.