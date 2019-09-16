РПЦ и Ватикан проведут конференцию в Риме в 2020 году

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Римско-католическая церковь пригласила Русскую православную церковь (РПЦ) провести конференцию в Риме в 2020 году - в четвертую годовщину встречи Папы Римского Франциска и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Гаване. Об этом сообщил председатель Синодального отдела по внешним церковным связям (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в интервью газете Avvenire, русскоязычный вариант которого опубликован в понедельник на сайте ОВЦС.

"Установилась добрая традиция отмечать годовщину Гаванской встречи проведением совместной конференции на одну из значимых для нашего времени тем, затронутых в совместном заявлении папы и патриарха. В текущем году в Москве третья годовщина встречи была ознаменована конференцией по проблеме эвтаназии, организованной совместно с Папской академией жизни. Следующая конференция, по приглашению католической стороны, пройдет в Риме", - цитирует сайт ОВЦС митрополита Илариона.

Первая в истории встреча главы Римско-католической церкви и предстоятеля РПЦ состоялась на Кубе 12 февраля 2016 года. В аэропорту Гаваны прошли переговоры папы Франциска и патриарха Кирилла, по итогам которых была подписана совместная декларация по вопросам мировой политики, взаимоотношения между церквами и проблем ценностей современного общества. По словам митрополита Илариона, первая конференция в годовщину гаванской встречи состоялась в 2017 году во Фрибургском университете в Швейцарии и была посвящена христианскому мученичеству в церковной истории и современности.