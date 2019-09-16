Перенесшего в Турции инсульт бывшего президента Крыма доставили в Россию

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Бывшего президента Крыма Юрия Мешкова, перенесшего инсульт на отдыхе в Турции, доставили в подмосковную больницу в городе Красногорск. Он в тяжелом состоянии и находится в реанимации, сообщила в понедельник ТАСС его дочь Марианна Мешкова.

"Папу доставили сегодня из Турции в Москву на самолете, затем перевезли в подмосковную больницу в Красногорске. Состояние его ухудшилось, он сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии", - сказала она, добавив, что Мешкову делают искусственную вентиляцию легких и другие процедуры. Родных пока к нему не пускают.

Мешкова избрали президентом Крыма в феврале 1994 года. В марте 1995 года решением Верховной рады и президента Украины конституция Республики Крым была отменена, пост президента упразднен. В декабре 1998 года вступила в действие новая конституция Крыма. Республику Крым переименовали в Автономную Республику Крым в составе Украины. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием.