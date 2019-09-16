В высокогорном селе Ингушетии началось строительство сквера и спортивной площадки

МАГАС, 16 сентября. /ТАСС/. Строительство сквера и спортивной площадки началось в высокогорном селе Ольгети Джейрахского района Ингушетии. Оба объекта будут сданы до конца 2019 года, сообщил ТАСС глава района Ахмед Льянов.

"Мы начали строительство сквера и спортплощадки в высокогорном селе Ольгети. Сквер будет располагаться рядом с башенным комплексом Эрзи, в районе Джейрахской районной больницы, в которую приезжают на лечение со всего региона. Работы по строительству сквера уже начались, оба объекта планируем сдать до конца года", - сказал Льянов.

По его словам, на строительство сквера будет направлено около 1,5 млн рублей.

"Строительство сквера именно в этом районе обусловлено тем, что к башенному комплексу Эрзи приезжает огромное количество туристов, так же и в районную больницу ездят лечиться жители всех районов региона. И туристы, и пациенты больницы теперь смогут посидеть в сквере на берегу реки и подышать свежим воздухом. А спортплощадку мы строим, потому что ребятам из Ольгети далеко ездить в единственный в районе ФОК, а желающих заниматься спортом много", - добавил глава района.

В высокогорном селе Ольгети проживают около 400 человек.