Путин в МЧС обсудит ликвидацию последствий паводков на Дальнем Востоке

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вторник посетит Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС России, где обсудит ликвидацию последствий паводков на Дальнем Востоке. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Глава государства [17 сентября] посетит кризисный центр МЧС России, где проведет совещание по вопросам ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке", - говорится в сообщении.

В июле и августе 2019 года обильные дожди вызвали мощный паводок в Амурской и Еврейской автономной областях, Приморском и Хабаровском крае. В зоне наводнения оказалось свыше 100 населенных пунктов, тысячи людей потеряли урожай. В начале сентября тайфун "Линлин" осложнил паводковую обстановку на юге Дальнего Востока.

Ранее глава государства взял под личный контроль работу по ликвидации последствий аналогичного ЧС в Иркутской области. За последние месяцы он трижды посещал этот регион, в том числе дважды приезжал в наиболее пострадавший от наводнения город Тулун. Во время поездки в этот город 2 сентября глава государства отметил, что проблемы людей при ликвидации последствий наводнения решаются медленно, это сопровождается волокитой и управленческими сбоями. Он сообщил, что режим ЧС в регионе будет сохраняться до тех пор, пока не будут решены все жилищные вопросы.

На совещании в Тулуне 2 сентября Путин поручал главе МЧС РФ Евгению Зиничеву докладывать ему, в том числе, о ситуации с паводками в Приморье и Хабаровском крае.

По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Путин в таких вопросах незаменим "именно в плане ручного управления", так как есть решения, которые может принимать только президент. Как отметил Песков, глава государства всегда проявляет участие к людям, попавшим в беду, и руководствуется этим при принятии решений.