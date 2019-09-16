Путин побывает на конгрессе израильского благотворительного фонда "Керен ха-Йесод"

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вторник выступит на конгрессе израильского благотворительного фонда "Керен ха-Йесод", который впервые пройдет в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Керен ха-Йесод" - израильский благотворительный фонд, работа которого направлена на финансирование программ поддержки различных проектов в образовании, культуре, духовной и благотворительной сферах. Фонд собирает пожертвования для еврейской диаспоры по всему миру и привлекает инвестиции для Израиля.

Ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков отмечал, что конгресс израильского фонда пройдет в Москве впервые. По его словам, Путин не только выступит на форуме, но и встретится с представителями руководства "Керен ха-Йесод". На прошлой неделе в Сочи Путин проводил переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, на которых и обсуждалось участие российского лидера в конгрессе благотворительного фонда.

"Керен ха-Йесод" был учрежден на Всемирном сионистском конгрессе в 1920 году. По оценке Ушакова, эта мощная организация, имеющая филиалы в 45 странах, - основной источник финансирования программ, которые связаны с поддержкой мирового еврейства.

Инициатива проведения конференции в Москве исходила от самой организации. Представитель Кремля также обращал внимание на тот факт, что в последние годы сложилась практика встречи руководства "Керен ха-Йесод" с лидерами государств.