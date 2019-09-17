Решение о втором названии Крыма будут принимать только с учетом мнения жителей

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Мнение общественности будет учтено, если встанет вопрос о том, чтобы добавить к названию Республики Крым слово "Таврида". При этом речь идет не о переименовании региона, а о расширении его названия, сообщил ТАСС заместитель председателя Совета министров республики - постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

Накануне Мурадов не исключил возможность введения второго названия республики - Таврида. Соответствующее обращение, по его словам, поступило от греческой общины полуострова. При это эксперты отметили, что введение второго названия требует проведения общекрымского опроса населения, чтобы соблюсти интересы всех национальных групп, проживающих в республике.

"Греческая община Крыма внесла предложение о том, чтобы сделать добавку к названию республики. Но появление этой приставки - в скобочках, через тире или еще как-то - должно общественностью поддерживаться. Если общественность не будет предлагать, требовать, настаивать, то и правительство Крыма делать этого не будет", - сказал Мурадов.

Он подчеркнул, что при этом речь о смене названия региона не идет. Согласно предложению греческой общины, может появиться только приставка - как в случае с другими регионами. Например, в России есть Республика Саха (Якутия) и Республика Северная Осетия - Алания.

"Это историческое название крымского полуострова, которое было 2 тыс. лет. Помните, и Александр Пушкин тоже писал "к берегам Тавриды" - не Крыма. А греки напоминают, что жили здесь рядом со скифами, с протославянами. Это историческое название имеет обоснование", - отметил собеседник, добавив, что слово "Таврида" используется как символ и сейчас - это имя получили новая федеральная трасса, идущая через весь полуостров, и один из крупнейших в стране молодежных форумов.

Таврида - одно из названий Крымского полуострова, которое использовалось после его присоединения к России в 1783 году. Во времена Российской империи существовала Таврическая губерния. 21 марта 1918 года на территории Крыма была провозглашена Советская социалистическая республика Таврида, которая просуществовала до 30 апреля того же года.