Комиссия кабмина поддержала законопроект о воссоздании в России вытрезвителей

В документе отмечается, что правительство РФ поддерживает необходимость правового регулирования вопросов, связанных с организацией специализированных учреждений для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения. "Вместе с тем в законопроекте требуется уточнить правовой статус специализированных учреждений как немедицинских организаций, правовые основания для направления в них лиц, находящихся в состоянии опьянения, и содержания в них таких лиц, а также определить виды помощи, которая будет оказываться в специализированных учреждениях", - говорится в проекте отзыва.

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала законопроект, который дает право регионам создавать медицинские вытрезвители. Об этом говорится в одобренном комиссией проекте официального отзыва кабинета министров, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

Кроме того, в правительстве отмечают, что законопроект должен содержать нормы, определяющие источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств, так как предусмотренное инициативой закрепление за органами власти субъектов РФ и органами местного самоуправления новых полномочий может потребовать дополнительных расходов соответствующих бюджетов.

Также, как полагают в кабмине, излишними являются предлагаемые изменения, касающиеся дачи информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство. Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" в настоящее время уже допускает медицинское вмешательство без согласия гражданина, если оно необходимо по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни пациента или если его состояние не позволяет выразить свою волю. Это положение охватывает в том числе и лиц, находящихся в состоянии опьянения.

"Правительством Российской Федерации законопроект поддерживается с учетом замечаний", - отмечается в проекте заключения кабмина.

История вопроса

Вытрезвители в России не существуют на федеральном уровне с 2011 года. МВД, в ведении которого они находились, было лишено соответствующих полномочий. Вместе с тем, по данным правоохранительных органов, упразднение медицинских вытрезвителей крайне негативно сказалось на общей криминогенной ситуации. В России отмечался существенный рост числа преступлений, совершенных лицами в состоянии опьянения, а также преступлений, которые совершались в отношении лиц, оказавшихся в беспомощном состоянии из-за алкогольного опьянения.

В связи с остротой сложившейся ситуации в ряде субъектов РФ началось создание специализированных муниципальных и региональных учреждений по оказанию помощи гражданам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения и утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке.

Члены Совета Федерации совместно с депутатами Госдумы 14 мая внесли в нижнюю палату парламента законопроект, дающий право регионам на создание медицинских вытрезвителей. Речь идет о создании таких учреждений в регионах на базе муниципально-частного партнерства: в таком случае может появиться возможность взимать плату за услуги с людей, попавших в вытрезвители.

По словам главы комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского, который является одним из авторов законопроекта, в ряде субъектов (на конец апреля было известно о 20 регионах) уже есть медвытрезвители, но процесс их организации по инициативе региональных и муниципальных властей находится вне рамок законодательства.

В начале июля стало известно, что Счетная палата РФ не поддержала законопроект, так как в документе нет информации о нагрузке на бюджеты субъектов, которая может возникнуть после реализации предлагаемых проектом изменений.