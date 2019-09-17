Жители четырех районов Приморья до сих пор не получили компенсации за ущерб от паводка

ВЛАДИВОСТОК, 17 сентября. /ТАСС/. Жители четырех районов на западе Приморского края до сих не получили положенных выплат за причиненный августовским паводком ущерб. Об этом во вторник сообщает пресс-служба краевой администрации на своем сайте по итогам заседания краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством губернатора Олега Кожемяко.

"Как доложили главы муниципалитетов, пострадавших от наводнения, аварийные работы уже завершены, ведется восстановление инфраструктуры населенных пунктов, дорог. Однако, не все районы до сих пор начали выплаты населению за причиненный ущерб. Так, деньги до сих пор не получили жители Хасанского, Пожарского, Пограничного и Надеждинского районов. Губернатор акцентировал внимание глав муниципалитетов и руководителей профильных ведомств на необходимости скорейшего решения вопроса", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, сообщила пресс-служба городской администрации, 94 жителя Владивостока уже получили компенсации за потерянный урожай, первые выплаты по 10 тыс. рублей, которые перечисляют из городского бюджета. Среди тех, кто уже получил эти выплаты, - 77 человек, которые живут в районе Спутника. Их дома были подтоплены в результате ливней и сбросов воды с водохранилищ Седанкинское и Богатинское.

"Сейчас мы выплачиваем деньги за потерянный урожай из городского бюджета и параллельно готовим документы на следующие выплаты, которые поступят уже из краевого. Тем, чье имущество пострадало частично, направят до 50 тыс. рублей, а тем, кто его лишился полностью - до 100 тыс. рублей", - процитировала пресс-служба слова главы города Олега Гуменюка.

В июле и августе 2019 года обильные дожди вызвали мощный паводок в Амурской и Еврейской автономной областях, Приморском и Хабаровском краях. В зоне наводнения оказалось свыше 100 населенных пунктов, тысячи людей потеряли урожай или оказались в затопленных домах.

В Приморском крае все еще действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера, введенный в конце августа из-за сильных дождей. По информации Приморского гидрометцентра, в августе в регионе выпало свыше трех месячных норм осадков. В зоне паводка оказалось 15 муниципальных районов, 43 населенных пункта, более 10 тыс. человек. В пострадавших районах до сих пор идут аварийно-восстановительные работы.