Минздрав: запасов "Фризиума" хватит до регистрации противосудорожного препарата в России

ГЕЛЕНДЖИК /Краснодарский край/, 17 сентября. /ТАСС/. Запасов противосудорожного препарата "Фризиум", 10 тыс. упаковок которого закупил Московский эндокринный завод, хватит на несколько лет. Россия успеет зарегистрировать препарат до окончания резервов, сообщила ТАСС директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава РФ Елена Максимкина в кулуарах форума по биомедицинским технологиям "Биотехмед-2019".

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ранее подписал распоряжение о выделении 26 млн 128 тыс. рублей на закупку 11 тыс. 270 упаковок иностранных психотропных лекарств для детей. Глава Минздрава Вероника Скворцова также сообщила, что Московский эндокринный завод уже закупил "Фризиум".

"Количество, которое будет ввезено, его даже не на один год хватит. То, что сейчас действительно компания [Sanofi ("Санофи")] готова подать регистрационное досье [на "Фризиум"], и учитывая, что препарат более 20 лет [использовался], то там есть возможность его зарегистрировать без проведения каких-то исследований", - сказала она, добавив, что закупленного "Фризиума" хватит до момента, пока препарат не зарегистрируют в России.

Отвечая на вопрос, как формируется база нуждающихся в препаратах детей, Максимкина пояснила, что потребность вычисляется по назначению консилиумов в субъектах РФ федеральными учреждениями или учреждениями академии наук. "Но, к сожалению, пока количество, которое требуется, оно не подтверждается в полном объеме", - добавила эксперт.

Максимкина уточнила, что также для формирования базы потребности в лекарствах будут учитываться данные, которые есть у хосписов. При этом она напомнила, что назначать лечение данными препаратами должен исключительно врач. "Нужно обратить внимание на то, чтобы развить возможность экстемпорального изготовления (по рецепту врача для конкретного пациента - прим. ТАСС) и мелкосерийного производства для отдельных лекарственных препаратов. Потому что только тогда это будет экономически целесообразно", - добавила она.

Конференция по биомедицинским технологиям "Биотехмед" проходит в Геленджике 16-17 сентября при поддержке Министерства здравоохранения РФ и Министерства промышленности и торговли РФ. В рамках конференции участники обсуждают актуальные вопросы стратегии развития государства в сфере биомедицинских технологий, в частности, в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение". Отдельное внимание уделено развитию цифрового контура здравоохранения, экспорту медицинских изделий, вопросам ядерной медицины, биомедицинских клеточных продуктов и генетики.