Возобновилось речное сообщение между Хабаровском и Фуюанем

ТАСС, 17 сентября. Речное сообщение между Хабаровском и городом Фуюанем (Китай), которое было приостановлено 10 августа из-за паводка на Амуре, возобновилось после снижения уровня воды. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.

"[Речное сообщение] запущено с сегодняшнего дня. С утра сделали уже два рейса туда и три оттуда", - сказал собеседник агентства.

От Хабаровска до китайского города можно добраться по реке на скоростном судне в среднем за 1 час 20 минут. За сезон на этом маршруте обслуживают свыше 50 тыс. человек - жителей России и Китая. Туристический сезон длится с мая по октябрь.

По данным краевого правительства на утро вторника, уровень Амура у Хабаровска составляет 549 сантиметров.

В июле и августе 2019 года обильные дожди вызвали мощный паводок в Амурской и Еврейской автономной областях, Приморском и Хабаровском краях. В зоне наводнения оказалось свыше 100 населенных пунктов, тысячи людей потеряли урожай или оказались в затопленных домах.