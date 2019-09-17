В кабмине рекомендуют доработать проект о снятии излишней возрастной маркировки

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Правительство может поддержать депутатский законопроект, снимающий большую часть (кроме "18+") возрастных ограничений для доступа детей к произведениям литературы и искусства, при условии доработки документа до первого чтения. Об этом говорится в проекте официального отзыва кабмина, одобренном на заседании комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности (есть в распоряжении ТАСС).

"Правительством Российской Федерации законопроект может быть поддержан при условии его доработки с учетом указанных замечаний до рассмотрения в первом чтении", - говорится в документе.

Законопроект внесен на рассмотрение палаты в мае группой членов комитета Госдумы по культуре во главе с его председателем Еленой Ямпольской. "Главная суть наших предложений заключается в том, что остается строгая запретительная мера "18+". Критерии отнесения к данной категории уже достаточно подробно прописаны в законе, но можно и еще раз их уточнить. На наш взгляд, это единственное отсечение, которое может быть регламентировано, а за его нарушение следует применять административное наказание", - отмечала Ямпольская.

В правительстве указывают, что предлагаемое законопроектом дополнение о недопустимости запрета или ограничения доступа к культурным ценностям уже нашло отражение в действующем законодательстве (статья 12 закона "Основы законодательства РФ о культуре"). Кроме того, отмечается в проекте отзыва, предлагаемая отмена обязательной маркировки фильмов, прокат которых допускается без прокатных удостоверений, а также советских кинокартин "создаст условия для бесконтрольного распространения таких фильмов и не позволит обеспечить должную защиту детей от информации, способной причинить вред их здоровью и развитию (категория "18+").

"Не поддерживается предусмотренное в новой редакции статьи 22 закона о защите детей сужение сферы ответственности за нарушение законодательства РФ о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", - указывают в кабмине. Там считают, что такой подход допускает "случаи нанесения вреда здоровью и развитию детей". Также не поддерживается предлагаемое уточнение, что продукция "18+" разрешается для распространения в детских организациях, но не среди детей: в кабмине полагают, что это "не позволит в полной мере обеспечить защиту детей от вредоносной информации". Остальные замечания носят преимущественно технический характер.

О законопроекте

Как отмечается в пояснительной записке, проектом закона предлагается не распространять действие федерального закона "О защите детей от информации", регулирующего существующие возрастные ограничения "0+", "6+", "12+", "16+" и "18+", на случаи использования произведений литературы и искусства, а также на "предоставление и распространение культурных ценностей и культурных благ музеями, выставочными залами, домами и дворцами культуры, клубами, парками культуры и отдыха, библиотеками, архивами, иными организациями культуры, осуществляющими создание, исполнение, показ и интерпретацию произведений литературы и искусства". При этом сохраняется запрет на распространение среди детей продукции "18+".

Предлагается вывести из-под ограничений для распространения среди детей произведения литературы, которые включены в образовательные программы основного общего и среднего образования, а также разрешить распространять без знака информационной продукции книги, включенные в список рекомендованных к прочтению. Кроме того, проект закона вводит разрешение не маркировать значком возрастной категории кинокартины, показ которых осуществляется без прокатного удостоверения, и советские фильмы.