Прокуратура обжаловала отклонение иска к паре, пришедшей с ребенком на незаконную акцию

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Прокуратура подала жалобу на отказ столичного Лефортовского суда лишить родительских прав семью Дмитрия и Ольги Проказовых, которые пришли на несанкционированную акцию 27 июля в Москве с малолетним ребенком. Об этом ТАСС сообщили во вторник в суде.

"Перовская межрайонная прокуратура обжаловала решение Лефортовского районного суда Москвы об отказе в иске к Проказовым о лишении родительских прав. Жалоба надзорного ведомства зарегистрирована в установленном законом порядке", - сказал собеседник агентства.

Дата заседания в Мосгорсуде по жалобе прокуратуры будет назначена позднее.

Лефортовский суд Москвы 2 сентября отклонил иск прокуратуры о лишении родительских прав супругов Проказовых. В надзорном ведомстве ранее потребовали лишить эту семью родительских прав, так как сочли, что из-за действий родителей здоровье и жизнь их малолетнего сына, с которым они пришли на несанкционированную акцию, подверглись опасности, кроме того, их действия повлекли причинение ему физического и морального вреда.