ВНИРО вновь откладывает операцию по выпуску приморских белух из-за паводка на Амуре

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Начало новой операции по выпуску оставшихся в приморской бухте Средней белух снова откладывается из-за продолжающегося паводка на реке Амур, по которой проходит часть пути животных к местам выпуска. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

В начале сентября ТАСС сообщал, что начать новый этап транспортировки остающихся в приморской бухте Средней белух институт планирует только после прохождения паводка на Амуре. 10 сентября для перевозки все было готово, но высокий уровень реки в районе Николаевска-на-Амуре в Хабаровском крае не позволил начать операцию.

"По-прежнему следим за развитием ситуации по паводку в Николаевском районе Хабаровского края, чтобы начать транспортировку. По данным МЧС Хабаровского края, у Николаевска-на-Амуре при неблагоприятном сценарии развития паводковой обстановки к 18-20 сентября уровень воды может достичь 270-330 см", - сообщили в пресс-службе.

В июле и августе 2019 года обильные дожди вызвали мощный паводок в Амурской и Еврейской автономной областях, Приморском и Хабаровском краях. В зоне наводнения оказалось свыше 100 населенных пунктов, тысячи людей потеряли урожай или оказались в затопленных домах.