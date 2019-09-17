Юлия Шойгу: фейки в соцсетях при чрезвычайной ситуации могут вызвать массовую панику

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Недостоверная информация во время чрезвычайных ситуаций может привести к массовой панике и агрессии. Об этом в интервью ТАСС сообщила директор Центра экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС России Юлия Шойгу.

"Самая главная проблема в этой ситуации [при появлении фейков во время ЧС] - это опасность возникновения массовых реакций, которые зачастую по своим масштабам и последствиям могут быть очень серьезными, - рассказала она. - Люди читают фейковую новость, она, как правило, быстро распространяется, обрастает подробностями, что укладывается в социально-психологические закономерности. Такое распространение слухов может повысить риски паники, агрессии - реакций, которые могут быть небезопасны, особенно в зоне ликвидации чрезвычайной ситуации".

В качестве примера руководитель ЦЭПП привела ситуацию вокруг пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" в марте 2018 года. Тогда в соцсетях и мессенджерах появилась информация о нескольких сотнях погибших. В результате на телефоны горячей линии стало поступать огромное количество звонков. "В этой ситуации нашей задачей было не переубедить человека, а понять, действительно ли у него есть какая-то информация, которая может нам помочь уточнить списки людей, находившихся в торговом центре. Мы очень внимательно относились к каждому звонку, что позволило довольно быстро составить список находившихся в ТЦ. Более того, достаточно оперативно, в течение ночи, совместно с коллегами из других служб мы нашли людей, которым удалось оттуда выбраться живыми, но которых при этом не могли найти родственники", - рассказала Шойгу.

При этом она отметила, что нельзя ограждать людей от информации, но она должна быть достоверной и проверенной. "По нашим наблюдениям, отсутствие информации или некорректно поданная информация являются одним из факторов, утяжеляющих психологическое состояние любого человека во время чрезвычайной ситуации", - отметила руководитель центра.

Одной из задач психологической службы МЧС, которой 17 сентября исполнилось 20 лет, является работа с людьми, вовлеченными в чрезвычайную ситуацию - это родные, близкие, соседи, друзья погибших, люди, лишившиеся жилья, люди, проживающие в районе ЧС. "Мы предпринимаем целый ряд действий, чтобы они имели возможность получать своевременную и достоверную информацию. Проводится работа непосредственно с каждой семьей, открывается горячая линия, технические возможности которой постоянно развиваются", - уточнила Юлия Шойгу.

О ЦЭПП

Центр экстренной психологической помощи был создан 17 сентября 1999 года в МЧС России. За эти годы психологи министерства оказали помощь пострадавшим в 130 крупных чрезвычайных ситуациях. Благодаря ЦЭПП в психологической науке появилось новое направление - психология экстремальных ситуаций. В 2016 году на базе факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова открыта кафедра экстремальной психологии. В психологической службе МЧС России работают более 800 психологов во всех регионах страны.