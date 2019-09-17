В Польше слив в Вислу сточных вод назвали крупнейшей канализационной катастрофой в мире

ВАРШАВА, 17 сентября. /ТАСС/. Более 2 млн куб. м сточных вод попали в главную водную артерию Польши - реку Висла - в результате поломки коллекторов, выводящих бытовые стоки в систему очистки. Об этом сообщил Польскому агентству печати глава Государственного управления водного хозяйства республики "Польские воды" Пшемыслав Даца.

"По нашей информации, это была крупнейшая в мире экологическая катастрофа, связанная с очищением сточных вод", - отметил он. По словам чиновника, последние сопоставимые по масштабам аварии имели место в Великобритании и в Мексике.

Несколько дней назад власти запустили временные трубопроводы, которые выводят нечистоты по построенному армией понтонному мосту на другой берег реки, где они попадают в систему очистки, но проблему в целом до сих пор решить не удалось. "Авария пока не ликвидирована, - указал Даца. - Мы до сих пор не знаем причин произошедшего и того, как мэрия будет все исправлять".

Несмотря на то, что нечистоты перестали попадать в Вислу, жителям расположенных вдоль нее регионов, вплоть до Балтийского моря, не рекомендуется использовать воду из реки. В будущем эксперты не исключают выявления необратимых изменений в биологическом составе воды, так как вместе с нечистотами туда попал азот и фосфор в очень больших объемах.

Поломка очистных коллекторов произошла в Варшаве в начале августа. По информации мэрии, каждую секунду в Вислу вливалось 3 тыс. л бытовых стоков. Состояние воды ухудшилось в 30 раз. Спустя несколько дней с течением реки нечистоты попали в Балтийское море.