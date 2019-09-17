Посол России: жители Эстонии чтут подвиг советских солдат-освободителей

ТАЛЛИН, 17 сентября. /ТАСС/. Жители Эстонии помнят и чтут подвиг советских солдат, 75 лет назад освободивших республику от немецко-фашистских захватчиков. Об этом во вторник корреспонденту ТАСС заявил посол РФ в Эстонии Александр Петров.

"Мы могли убедиться, что жители Эстонии помнят и чтут подвиг советских солдат", - сказал он.

Как напомнил посол, начиная со дня освобождения Нарвы 26 июля, в Эстонии проводится ряд мероприятий, посвященных 75-летию освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков, организация которых осуществляется в тесном контакте с ветеранскими организациями, поисковыми клубами и объединениями соотечественников.

"Мы обязаны помнить, какая цена была заплачена за изгнание гитлеровцев с эстонской земли, - отметил дипломат. - Об этом напоминает монумент воину-освободителю на таллинском военном кладбище. Десятки тысяч советских солдат отдали свою жизнь в тяжелейших боях на территории Эстонии. Хотелось бы особо отметить, что в рядах Красной армии наряду с представителями многих других народностей и национальностей героически сражались эстонские воины. Одному из них - Арнольду Константиновичу Мери - уже в августе 1941 года было присвоено звание Героя Советского Союза".

Вслед за Нарвой такое же памятное мероприятие было проведено в Тарту. Впереди еще ряд мероприятий, в частности, в Таллине, Палдиски, Хаапсалу и других городах.

"Символично, что в честь освобождения столицы Эстонии в Москве [22 сентября] прогремят залпы торжественного салюта в рамках программы "Память Победы", - отметил Петров.

Помнить о живых

По словам посла РФ в Эстонии, в этой республике проживают около 1,2 тыс. участников Великой Отечественной войны. Посольство поддерживает самые тесные контакты с действующими в Эстонии ветеранскими организациями, включая Таллинское общество участников Второй мировой войны, Таллинское общество жителей блокадного Ленинграда, Союз бывших малолетних узников фашистских концлагерей.

"Это общение помогает нам лучше понимать нужды и заботы ветеранов, оказывать им адресную помощь, - подчеркнул дипломат. - Ветераны - постоянные участники проводимых в посольстве мероприятий. В рамках имеющихся у нас возможностей им оказывается материальная поддержка, выделяются путевки в санаторий. Думается, запоминающимся для группы ветеранов событием стала организованная посольством в апреле 2018 года при содействии правительства Москвы поездка в российскую столицу, где они смогли побывать в музее на Поклонной горе и встретиться с проживающими в Москве такими же ветеранами".

Правда о войне

Александр Петров отметил, что именно ветераны зачастую помогают рассказывать правду о событиях тех лет. "Не секрет, что сегодня предпринимается немало попыток фальсифицировать историю Великой Отечественной войны, в том числе исказить роль Красной армии в деле освобождения Эстонии от германских захватчиков, - сказал посол. - И здесь крайне важно, что именно ветераны занимают здесь активную позицию, рассказывают правду о тех исторических событиях".

По его словам, в таллинском Центре русской культуры сейчас представлена книга воспоминаний ветерана Великой Отечественной войны Валентина Виллемсоо, который прошел через тяжелейшие испытания - был участником прорыва кораблей Балтфлота из Таллина в Кронштадт, пережил блокаду Ленинграда и воевал в составе 8-го Эстонского стрелкового корпуса.

"Его книга - достойный вклад в сохранение исторической памяти о той поре, - сказал посол России в Эстонии. - Мы выступаем против любых попыток героизации нацистских преступников и их пособников, стремления поставить на одну доску освободителей и оккупантов. Инициаторам подобных провокационных акций следует напоминать о том, что постигло бы Эстонию в случае победы германского рейха - незавидная судьба, когда само название Эстония исчезло бы с карты Европы как результат тотальной германизации прибалтийских земель".

"Мы убеждены, что только объективная оценка трагического совместного прошлого способна уберечь Европу от повторения прежних ошибок", - добавил посол.