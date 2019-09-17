Программу закупки импортных лекарств от редких болезней расширили в 2019 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Программа "Семь высокозатратных нозологий", по которой государство закупает самые дорогие лекарства против редких заболеваний расширена в 2019 году. В нее добавлены препараты для лечения пяти орфанных заболеваний, сообщил во вторник ТАСС руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Михаил Мурашко.

"Программа "Семь высокозатратных нозологий" расширилась - туда включили пять орфанных заболеваний. В этом году централизованные поставки [импортных лекарств] уже идут", - сказал он.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в 2018 году говорила о том, что централизованные закупки препаратов для лечения орфанных заболеваний могут начаться с 2019 года. По ее словам, все редкие заболевания должны обеспечиваться необходимыми лекарствами, особенно, что касается детских заболеваний.

Орфанные заболевания представляют собой группу редких болезней, большая часть которых обусловлена генетическими отклонениями и проявляется в детском возрасте. На данный момент известны около 7 тыс. разновидностей таких болезней. Из федерального бюджета в РФ финансируются лекарства для лечения заболеваний, входящих в федеральную программу "Семь нозологий", еще 24 нозологии - ответственность регионов. Ранее в Минздраве объяснили, что по трем заболеваниям из этих 24 видов лечение каждого больного ежегодно обходится региону в сумму, приблизительно равную 100 млн рублей.