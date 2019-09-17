Эксперты назвали города, из которых хочет уехать молодежь

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Эксперты Финансового университета при правительстве РФ назвали Тольятти, Омск и Барнаул лидерами среди российских городов, где больше всего молодежи, готовой переехать из родного города в поисках лучшей жизни. Такие данные приводятся в исследовании миграционных потоков молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет крупных и средних городов, материалы которого имеются в распоряжении ТАСС.

"Больше всего молодежи, готовой переехать из родного города в поисках лучшей жизни, - в Тольятти, Омске, Барнауле, Челябинске и Волгограде. Меньше всего доля потенциальных молодых мигрантов в Севастополе, Грозном, Краснодаре, Симферополе и Москве", - говорится в исследовании.

Кроме того, респондентам задавали вопрос: "В ваших планах есть переезд в другой город в поисках лучшей жизни? Если да, то когда?" Среди молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет две трети (67%) ответили, что не планируют уезжать, а 33% рассматривают возможность уехать в другой город. Из них 29% намерены покинуть свой город в течение ближайших семи лет.

"В этом исследовании появилась любопытное явление, которое характерно для очень многих городов России. Народ в основном пытается уезжать из крупных и развитых городов, где существуют хорошие возможности для получения образования. Образование означает, во-первых, знакомство с высокими стандартами качества жизни, с другой стороны, хорошее современное разностороннее образование подразумевает возможности выбора рабочих мест с достаточно высоким уровнем оплаты труда, которых в этих крупных городах, таких как Омск и Челябинск, на всех желающих не хватает", - прокомментировал ТАСС итоги исследования директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

По его словам, главная проблема городов, из которых молодые россияне хотят уехать, это противоречие между высоким стандартом качества жизни, который они осваивают на примере более успешных сограждан, а с другой стороны, это недостаток квалифицированных высокооплачиваемых рабочих мест, на которых этот стандарт качества жизни можно реализовать.

"Что касается городов, из которых молодежь не готова уезжать - это южные города и те места, где имеются возможности для самореализации и повышения собственного благополучия - Москва, Тюмень и Грозный, например. Проблема миграции не так остро стоит для тех городов, где нет слишком высокого расслоения населения по качеству жизни и уровню благополучия и где не столь эффективно работает система подготовки высококвалифицированных кадров", - добавил Зубец.